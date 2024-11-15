В офисе Зеленского решили сорвать авиасообщение в России

АНГЕЛ АНГЕЛ

А представьте если каждый самозванец с хохлостана, как нелегитимный наркоша и террорист Зе, начнет вводить санкции в отношении компаний, граждан и т.д. любого государства, в меру свой испорченности и умственных способностей, что будет в мире, экономике. Кстати а почему хохлы массово не издают указ о отправке Зе и его пособников на передок в зону боевых действий они же все просроченные и нелегитимны. Анархия мать порядка....