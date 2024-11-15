Санкции Украины против сервисных компаний, обслуживающих аэропорты России, направлены на то, чтобы помешать ей привлекать к внутренним перевозкам авиакомпании из дружественных Москве стран, с таким утверждением выступил уполномоченный офиса Владимира Зеленского по санкционной политике Владислав Власюк.
В офисе Зеленского решили сорвать авиасообщение в России
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
А представьте если каждый самозванец с хохлостана, как нелегитимный наркоша и террорист Зе, начнет вводить санкции в отношении компаний, граждан и т.д. любого государства, в меру свой испорченности и умственных способностей, что будет в мире, экономике. Кстати а почему хохлы массово не издают указ о отправке Зе и его пособников на передок в зону боевых действий они же все просроченные и нелегитимны. Анархия мать порядка....
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