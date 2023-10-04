Председатель СК России поручил повторно возбудить уголовное дело о хулиганстве на востоке Москвы

В социальных медиа распространена информация о том, что группа выходцев из Киргизии - работников одного из алкомаркетов на востоке Москвы, находясь вблизи указанного магазина, совершила хулиганские действия в отношении ранее незнакомого мужчины.
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