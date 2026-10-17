“Federal agents collected garbage in hopes of obtaining the DNA of U.S. Rep. Ilhan Omar and her family before this week’s raid at the Minnesota Democrat’s home in Washington,” NewsNation reports.
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