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Кто может пользоваться парковками Алматы бесплатно

Кто может пользоваться парковками Алматы бесплатно

Список льготников, кто может не платить за парковки, расширили в Алматы. В Управлении городской мобильности сообщили, что в для поддержки социально уязвимых слоев населения добавлены льготы на бесплатное пользование стояночными местами на платных автостоянках Алматы для:  ветеранов боевых действий на территории других государств; законных представителей ребенка-инвалида с рождения и детей-инвалидов; многодетных матерей, награжденных подвесками "Алтын Алка" и "Куміс Алка"; лиц, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне.

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