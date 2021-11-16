Кто может пользоваться парковками Алматы бесплатно

Список льготников, кто может не платить за парковки, расширили в Алматы. В Управлении городской мобильности сообщили, что в для поддержки социально уязвимых слоев населения добавлены льготы на бесплатное пользование стояночными местами на платных автостоянках Алматы для: ветеранов боевых действий на территории других государств; законных представителей ребенка-инвалида с рождения и детей-инвалидов; многодетных матерей, награжденных подвесками "Алтын Алка" и "Куміс Алка"; лиц, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне.