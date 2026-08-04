Военные США впервые передали управление спутником искусственному интеллекту прямо на орбите

Нейросеть самостоятельно управляла ориентацией космического аппаратаИсследовательская лаборатория ВВС США (Air Force Research Laboratory, AFRL) впервые успешно продемонстрировала управление спутником на орбите с помощью искусственной нейронной сети.
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