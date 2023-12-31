Спустя полвека: успех и трагедии актеров фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Как в СССР, так и в современной России пересматривать выученный наизусть фильм «Иван Васильевич меняет профессию» в новогодние праздники считается настоящей традицией, а герои за полвека стали почти родными.
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