"Русские на броне": Украинский боец сообщил об обострении обстановки на Торецком направлении

Ситуация в районе Торецка становится всё более напряжённой. Как прокомментировал её украинский военный: "русские на броне":По информации от украинского военнослужащего с позывным Алекс, ситуация в районе Торецка (ранее Дзержинск) становится всё более напряжённой.