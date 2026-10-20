Аппарат MMX должен собрать не менее 10 г грунта Фобоса и вернуться на Землю в 2031 году Япония запустила межпланетную миссию Martian Moons Exploration (MMX), цель которой — впервые доставить на Землю образцы Фобоса, крупнейшего из 2 спутников Марса.