Аппарат MMX должен собрать не менее 10 г грунта Фобоса и вернуться на Землю в 2031 году Япония запустила межпланетную миссию Martian Moons Exploration (MMX), цель которой — впервые доставить на Землю образцы Фобоса, крупнейшего из 2 спутников Марса.
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