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Bloomberg: Япония отказывается от газа и нефти из РФ «принципиально», но не фактически

Bloomberg: Япония отказывается от газа и нефти из РФ «принципиально», но не фактически

Япония поддерживает глобальную инициативу по введению энергетического эмбарго против России. Однако, по мнению премьер-министра этого государства, Фумио Кисиды, чтобы ввести запрет на импорт нефти и газа из РФ может потребоваться много времени.

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