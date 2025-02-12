"Эстония, а с чем мы боремся?": Прибалты будут платить втридорога. Потому что Россия больше не поможет

Жители Прибалтики будут платить втридорога за электроэнергию, и Россия больше не поможет. И теперь простые люди задают своим властям вопрос: "Эстония, а с чем мы боремся?" И чем больше граждан будут задавать этот вопрос, тем сложнее чиновникам будет на него ответить.