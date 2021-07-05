Дополнительные события сегодняшнего дня:

В 09:00 GMT глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речьюВ 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных гособлигацийИнформационно-аналитический отдел TeleTradeВ 09:00 GMT глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речьюВ 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных гособлигацийИнформационно-аналитический отдел TeleTrade .