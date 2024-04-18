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Иваново

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В это воскресенье на «СЛОНе» расскажут, как появилось программирование

В это воскресенье на «СЛОНе» расскажут, как появилось программирование

В это воскресенье на «СЛОНе» расскажут, как появилось программирование Марк Шевченко, программист с 35-летним стажем, организатор клуба Московских программистов, прочитает ивановцам лекцию об истории программирования и современной ситуации в этой отрасли.

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