В это воскресенье на «СЛОНе» расскажут, как появилось программирование Марк Шевченко, программист с 35-летним стажем, организатор клуба Московских программистов, прочитает ивановцам лекцию об истории программирования и современной ситуации в этой отрасли.
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