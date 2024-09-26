«Из сотен женщин я для отношений выберу именно тех, кто умеет мужчину уважать!» «Если она открыла рот в неуважении, надо ставить на место, причем не стеснятся в выражениях, указать и высмеять слабые ее стороны, жестко ответить - тогда и шелковая будет на какое-то время» «По отношению к женщине ты либо юзер, либо лузер.
Три способа получить уважение от женщины (в современном мире)
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Пятнистый
Уважение должно быть взаимным. Нельзя не уважать женщину, тем более жену, но требовать какого то уважения с ее стороны. А с остальным согласен. Не плодить проблемы, а решать их, считать и быть уверенным в женщине, как в надежном тыле, при этом быть для нее пресловутой "каменной стеной". Вот как то так.
Ответить
20 час.
Свежие комментарии