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Три способа получить уважение от женщины (в современном мире)

Три способа получить уважение от женщины (в современном мире)

  «Из сотен женщин я для отношений выберу именно тех, кто умеет мужчину уважать!» «Если она открыла рот в неуважении, надо ставить на место, причем не стеснятся в выражениях, указать и высмеять слабые ее стороны, жестко ответить - тогда и шелковая будет на какое-то время» «По отношению к женщине ты либо юзер, либо лузер.

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Комментарии
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Александр Пятнистый
Уважение должно быть взаимным. Нельзя не уважать женщину, тем более жену, но требовать какого то уважения с ее стороны. А с остальным согласен. Не плодить проблемы, а решать их, считать и быть уверенным в женщине, как в надежном тыле, при этом быть для нее пресловутой &quot;каменной стеной&quot;. Вот как то так.
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