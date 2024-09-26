Три способа получить уважение от женщины (в современном мире)

Александр Пятнистый

Уважение должно быть взаимным. Нельзя не уважать женщину, тем более жену, но требовать какого то уважения с ее стороны. А с остальным согласен. Не плодить проблемы, а решать их, считать и быть уверенным в женщине, как в надежном тыле, при этом быть для нее пресловутой "каменной стеной". Вот как то так.