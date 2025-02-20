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Царьград

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Первые взрывы гражданских судов за десятки лет в Средиземном море. Взорвано три танкера

Первые взрывы гражданских судов за десятки лет в Средиземном море. Взорвано три танкера

Все ЧП произошли в течение одного месяцаВзрывы на гражданских судах гремят в Средиземном море чуть ли не впервые после Второй мировой войны.

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