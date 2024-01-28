Воспитатель Ня и Гуди знают отличную игру для развития речи детей. 123RF/legion-media.ruДидактическая игра «Подскажи слово» — полезное и увлекательное занятие, которое помогает увеличить словарный запас, тренирует внимание, а также способствует развитию красивой и связной речи.
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