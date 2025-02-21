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Новый враг Трампа, замок Галкина и Пугачевой хотят взорвать, «похороны» папы римского: что будет дальше

Новый враг Трампа, замок Галкина и Пугачевой хотят взорвать, «похороны» папы римского: что будет дальше

Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press  1547 прочтений Вчера Президент США Дональд Трамп назвал нового врага США, соседи российской певицы Аллы Пугачевой призвали взорвать ее замок в Подмосковье, охрана папы римского Франциска ответила на слухи о подготовке к его похоронам — такие темы оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

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