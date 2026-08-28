Смартфон пережил падение с высоты более 30 километров и установил мировой рекорд / © Guinness World Records Экстремальный эксперимент организовали производитель чехлов для смартфонов RHINOSHIELD и британская аэрокосмическая компания Sent Into Space.
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