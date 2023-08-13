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Иско признан лучшим игроком дебютного матча за «Бетис». Экс-хавбек «Реала» более 7 месяцев был без клуба

Иско признан лучшим игроком дебютного матча за «Бетис». Экс-хавбек «Реала» более 7 месяцев был без клуба

В 1-м туре Ла Лиги «Бетис» обыграл «Вильярреал» (2:1). Матч стал для Иско дебютным в составе «Бетиса».

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