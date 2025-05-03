Армия России громит оборону врага и уничтожает пехоту ВСУ, атакуя на мирноградском направлении. Бойцы волгоградского 255-го полка продолжают мощное наступление между Покровском (Красноармейском) и Торецком (Дзержинском).
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