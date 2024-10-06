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Мамиконян: нельзя защищать детей от влияния Запада, гонясь за популярностью

Мамиконян: нельзя защищать детей от влияния Запада, гонясь за популярностью

Невозможно защищать детей от западного влияния путем погони за популярностью, заявила председатель общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Мария Мамиконян 28 сентября на I Всероссийском семейном форуме в Санкт-Петербурге.

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