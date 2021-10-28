Ну что, Молдова, дoигралась в дeмарши? Вот и пoжинай теперь то, что посеяла

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯПолитикаНу что, Молдова, дoигралась в дeмарши? Вот и пoжинай теперь то, что посеяла Еще одна страна, входившая когда-то в большую семью Советского Союза, доигралась в aнтироссийские игры.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГеннадий БережновНасильно мил не будешь! Отстаньте от Молдавии и пусть она идёт своей дорогой.Семенков АлександрДурная голова ногам покоя не даёт. Пусть бегают теперь и ищат, где погреться. Пора отвечать за дела свои.Комментировать
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