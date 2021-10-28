БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

73 438 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    И кто то конкретный всех этих хулителей Великой Победы нашего народа спонсирует , без финансов они сразу становятся н...ПЕЙТЕ СВОЁ "БАВАР...
  • ikustov_yo Кустов
    Все правильно только для своего кармана это, как и платные догогиПриехали: Вторая ...
  • Михаил Васильев
    Магомед Толбоев лётчик-испытатель и никогда космонавтом не был!Этнических русски...

Ну что, Молдова, дoигралась в дeмарши? Вот и пoжинай теперь то, что посеяла

Ну что, Молдова, дoигралась в дeмарши? Вот и пoжинай теперь то, что посеяла

Еще одна страна, входившая когда-то в большую семью Советского Союза, доигралась в aнтироссийские игры.

Вернуться к статье
21
Обсудить
Геннадий Бережнов
Насильно мил не будешь! Отстаньте от Молдавии и пусть она идёт своей дорогой.
Семенков Александр
Дурная голова ногам покоя не даёт. Пусть бегают теперь и ищат, где погреться. Пора отвечать за дела свои.

Картина дня

наверх