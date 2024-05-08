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Кто нам мешает, тот нам поможет! (с)

На   днях  некоторые    телеграмм-каналы,  в  частности,  пан  Безсонов,  пани  Витязева  и  пр.       написали  у  себя,  что  некий  еврокомиссар      заявил   следующее: "Российская Федерация не имеет права помогать гражданам Украины избегать военной службы.

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