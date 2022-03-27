Манчини интересен «ПСЖ» (Sportitalia)

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини может продолжить карьеру в «ПСЖ». Несмотря на непопадание «скуадры адзурры» на ЧМ-2022, парижский клуб рассматривает возможность назначения 57-летнего итальянца по окончании сезона, сообщает журналист Sportitalia Джанлуиджи Лонгари.
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