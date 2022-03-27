Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ludmila alechshenko (Koroleva)
    Сволочь, а он не хочет помочь детям Донбасса?Гасли представил ...
  • Evgeniy LeV
    Гасли-гасли...  и погасли!  ДБ!Гасли представил ...
  • Сергей Рузманов
    На хрена ты извинялся, слабак? За то, как они гнобят наших спортсменов, меньше чем мерзавцами их не стоит называтьТренер мужской сб...

Манчини интересен «ПСЖ» (Sportitalia)

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини может продолжить карьеру в «ПСЖ». Несмотря на непопадание «скуадры адзурры» на ЧМ-2022, парижский клуб рассматривает возможность назначения 57-летнего итальянца по окончании сезона, сообщает журналист Sportitalia Джанлуиджи Лонгари.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх