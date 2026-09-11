До выборов в России не будет трёхсторонних мирных переговоров, заявил Владимир Зеленский.Трёхсторонняя встреча - России, Украины и США, направленная на разрешение конфликта, до выборов в России не состоится, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в четверг, 10 сентября.
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