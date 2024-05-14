Володин припугнул коммунистов тенью КГБ, чтобы голосовали за Силуанова

Ирина Черных

"Вячеслав Володин решил заранее успокоить депутатов. «Вот! Опять волнения в рядах КПРФ. Коллеги, Силуанов ученик школы советской! Начинал работать еще в министерстве финансов РСФСР и поэтому вы должны, понимая это, его поддерживать." Вы серьёзно? То есть это в РСФСР Силуанова научили хранить государственные деньги на счетах в банках враждебных государств. Что они там курят?