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Володин припугнул коммунистов тенью КГБ, чтобы голосовали за Силуанова

Володин припугнул коммунистов тенью КГБ, чтобы голосовали за Силуанова

Госдума РФ утвердила сегодня кандидатуры всех министров, внесенные премьером Михаилом Мишустиным.

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Комментарии
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Балу -
Силуанову уже давно пора нары полировать... Вместе с Набиуллиной, Грефом и прочими либеральными экономистами...
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12 час.
Ирина Черных
&quot;Вячеслав Володин решил заранее успокоить депутатов. «Вот! Опять волнения в рядах КПРФ. Коллеги, Силуанов ученик школы советской! Начинал работать еще в министерстве финансов РСФСР и поэтому вы должны, понимая это, его поддерживать.&quot;                                                  Вы серьёзно? То есть это в РСФСР Силуанова научили хранить государственные деньги на счетах в банках враждебных государств. Что они там курят?
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11 час.
Леонид
Его самого надо припугнуть тенью. Старые грехи 90-х не всеми забыты.
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1 час.

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