Госдума РФ утвердила сегодня кандидатуры всех министров, внесенные премьером Михаилом Мишустиным.
Володин припугнул коммунистов тенью КГБ, чтобы голосовали за Силуанова
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Балу -
Силуанову уже давно пора нары полировать... Вместе с Набиуллиной, Грефом и прочими либеральными экономистами...
Ответить
12 час.
Ирина Черных
"Вячеслав Володин решил заранее успокоить депутатов. «Вот! Опять волнения в рядах КПРФ. Коллеги, Силуанов ученик школы советской! Начинал работать еще в министерстве финансов РСФСР и поэтому вы должны, понимая это, его поддерживать." Вы серьёзно? То есть это в РСФСР Силуанова научили хранить государственные деньги на счетах в банках враждебных государств. Что они там курят?
Ответить
11 час.
Леонид
Его самого надо припугнуть тенью. Старые грехи 90-х не всеми забыты.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии