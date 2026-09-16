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Царьград

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Чемпионка Крамаренко допускает завершение карьеры после операции

Чемпионка Крамаренко допускает завершение карьеры после операции

Чемпионка Европы по художественной гимнастике 2021 года Лала Крамаренко допускает возможность завершения карьеры из-за операции на колене.

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