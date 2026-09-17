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Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков

Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков

Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков. Об этом сообщил руководитель пресс‑службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов в Telegram‑канале.

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