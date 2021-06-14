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Бывшая жена лидера Little Big впервые вышла в свет с новым избранником

Бывшая жена лидера Little Big впервые вышла в свет с новым избранником

Бывшая жена лидера Little Big впервые вышла в свет с новым избранникомЭкс-супруга фронтмена группы Little Big Ильи Прусикина — Ира Смелая — появилась на светском мероприятии с новым возлюбленным, которым стал звезда шоу «Танцы» Даниил Патлах.

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