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Как «зелёный банк» из воздуха деньги делает

Как «зелёный банк» из воздуха деньги делает

«Сбер», главный банк страны, известный своей заботой о клиентах, решил повысить стоимость уведомлений о зачислениях и списаниях со счёта более чем на 40%.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Бильдербергская подстилка этот Греф.
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12 час.
Татьяна Царева
давно отказалась от этих уведомлений
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11 час.

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