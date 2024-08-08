Как «зелёный банк» из воздуха деньги делает

«Сбер», главный банк страны, известный своей заботой о клиентах, решил повысить стоимость уведомлений о зачислениях и списаниях со счёта более чем на 40%.
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