В Госдуме предложили привлечь старшеклассников к выявлению буллинга в школе

В Госдуме предлагают привлекать учеников старших классов для выявления травли и буллинга в школах. Письмо с таким обращением министру просвещения России Сергею Кравцову направил вице-спикер ГД Борис Чернышов.
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