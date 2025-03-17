В Госдуму внесут проект об усилении ответственности за нарушения в ЖКХ

Представители Либерально-Демакратической Партии России собираются представить Государственной Думе Российской Федерации проект законодательного акта, в соответствии с которым должностные лица обязаны будут нести более тяжёлые наказания в том случае, если по их вине нарушены оказались правила ЖКХ.
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