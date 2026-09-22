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Киберэксперт Дворянский: готовые ответы ИИ могут тормозить развитие ребёнка

Киберэксперт Дворянский: готовые ответы ИИ могут тормозить развитие ребёнка

Эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский рассказал, что использование искусственного интеллекта детьми стоит контролировать и при необходимости ограничивать, не вводя при этом полный запрет.

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