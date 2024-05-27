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Вильфанд спрогнозировал июльскую жару в Москве в начале лета

Вильфанд спрогнозировал июльскую жару в Москве в начале лета

Нынешнее начало лета в столичном регионе будет жарким, во второй половине недели температура воздуха в Москве может достигнуть 30-градусных значений, что характерно для июльской погоды, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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