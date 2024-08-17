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Тайны семьи Тепляковых: что скрывается за методикой воспитания юных вундеркиндов

Тайны семьи Тепляковых: что скрывается за методикой воспитания юных вундеркиндов

Тайны семьи Тепляковых: что скрывается за методикой воспитания юных вундеркиндов Татьяна СергееваНедавно у многодетных москвичей Тепляковых родился девятый ребенок, и теперь их семья насчитывает 11 человек, включая двух котов.

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