Тайны семьи Тепляковых: что скрывается за методикой воспитания юных вундеркиндов Татьяна СергееваНедавно у многодетных москвичей Тепляковых родился девятый ребенок, и теперь их семья насчитывает 11 человек, включая двух котов.
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