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Омега – 3 связали с замедлением развития бокового амиотрофического склероза.

Омега – 3 связали с замедлением развития бокового амиотрофического склероза.

Ученые гарвардской школы общественного здравоохранения выяснили, что высокие уровни альфа – линоленовой кислоты (алк) в организме связаны с пониженным риском смерти и замедлением ухудшения здоровья пациентов с боковым амиотрофическим склерозом (бас.

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