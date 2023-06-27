Омега – 3 связали с замедлением развития бокового амиотрофического склероза.

Ученые гарвардской школы общественного здравоохранения выяснили, что высокие уровни альфа – линоленовой кислоты (алк) в организме связаны с пониженным риском смерти и замедлением ухудшения здоровья пациентов с боковым амиотрофическим склерозом (бас.