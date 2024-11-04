«Сегодня любовь, а завтра будет ненависть»: Боделан требует от Кремля чётко сказать, входит ли Одесса в цели СВО

Руководство России должно четко зафиксировать, являются ли Одесса и Киев целями СВО. В противном случае, если Россия не собирается возвращать эти исторические русские территории, не следует ждать от местного населения активизации подпольной борьбы и жертвенности.
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