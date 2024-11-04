Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 278 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • N N
    Опять "витрины' строим? Прибалтика была витриной, помните? Грузия пила, ела, спала на золоте, и т. д. И что? А России...Муратов: «Наша це...
  • Елена Мокина
    Путину. дай Бог  здоровья. У нас умный президент и он уже подготовил себе достойною замену. По другому быть и не може...На Западе молятся...
  • Елена Верия (Безденежных)
    Помогал врагу - лежит в гробу... Кто его звал? Думать надо было своей тыквой, прежде чем в "сафари играть"😡😡😡!В США скорбят: ам...

«Сегодня любовь, а завтра будет ненависть»: Боделан требует от Кремля чётко сказать, входит ли Одесса в цели СВО

Руководство России должно четко зафиксировать, являются ли Одесса и Киев целями СВО. В противном случае, если Россия не собирается возвращать эти исторические русские территории, не следует ждать от местного населения активизации подпольной борьбы и жертвенности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх