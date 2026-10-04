В Минобороны рассказали о боях в кольце окружения ВСУ в Харьковской области

В зоне боевых действий на территории Харьковской области продолжаются интенсивные столкновения в районе населенных пунктов Варваровка, Николаевка, Лобановка и Резниково, где образовалось кольцо окружения подразделений ВСУ.
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