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Аргументы и Факты

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В Минобороны рассказали о боях в кольце окружения ВСУ в Харьковской области

В Минобороны рассказали о боях в кольце окружения ВСУ в Харьковской области

В зоне боевых действий на территории Харьковской области продолжаются интенсивные столкновения в районе населенных пунктов Варваровка, Николаевка, Лобановка и Резниково, где образовалось кольцо окружения подразделений ВСУ.

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