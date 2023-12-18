Эксперты предупреждают о 5 возможных причинах сухости кожи

Согласно последним исследованиям дерматологов, корни проблем с сухостью и зудом кожи могут быть связаны с различными факторами, которые важно учитывать для поддержания здоровья кожного покрова Одной из распространенных причин сухости кожи является нарушение кожного барьера и дефицит жиров, необходимых для сохранения уровня влаги в верхнем слое эпидермиса.