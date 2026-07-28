Андрей Аршавин оценил перспективы «Спартака» в борьбе с «Зенитом»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о составе и потенциальных трансферах «Спартака», которые могли бы усилить команду в борьбе за чемпионский титул в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).
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