Андрей Аршавин оценил перспективы «Спартака» в борьбе с «Зенитом»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о составе и потенциальных трансферах «Спартака», которые могли бы усилить команду в борьбе за чемпионский титул в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).