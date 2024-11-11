Враг в вашем компьютере: Деньги на убийство русских Киев получает из госбюджета России

К 2024 году аттракцион с якобы уходом из России крупных цифровых компаний превратился в скрытный механизм проникновения западных технологий и информационных продуктов в критическую инфраструктуру нашей страны, а в ряде случаев — ещё и с "бонусом" в виде перекачки русских бюджетных денег киевскому режиму.