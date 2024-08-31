Канадские эксперты бьют тревогу по поводу молока от клонированных коров

Молоко, яйца и мясо от клонированных животных могут «скоро стать доступными без ведома потребителей», бьет тревогу старший директор лаборатории агропродовольственной аналитики в университете Далхаузи в Новой Шотландии, в Канаде, 30 августа сообщает издание Dairy Global.