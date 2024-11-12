📹⚡️Свежий эпизод "приключений" малогабаритной колёсной роботизированной разведывательно-ударной платформы "Крот" на Южно-Донецком операционном направлении.
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📹⚡️Свежий эпизод "приключений" малогабаритной колёсной роботизированной разведывательно-ударной платформы "Крот" на Южно-Донецком операционном направлении.