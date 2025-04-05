В 13 районах и 2 городах Рязанской области введен особый противопожарный режим

В ведомстве уточнили, что правила ужесточены из-за высокого риска природных и лесных пожаров в 13 районах области - это территории Александро-Невского, Ермишинского, Захаровского, Клепиковского, Рыбновского, Сапожковского, Спасского, Старожиловского, Чучковского, Касимовского, Кораблинского, Михайловского, Сасовского районов.
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