Рольф, Трамп, Фукс: магическое заклинании применили к автодилеру

Кажется, острая тема идет на спад, ведь судьбу компании горячо обсуждали, начиная с 2020 года. И то, что такая крупная компания перешла в ведение Росимущества - это благо для государства, поскольку автодилера пытались банкротить в интересах так называемых "вечных чекистов".