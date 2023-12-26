The Moscow Post
ПолитикаВ миреЭкономикаКультураСпортОбщество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

The Moscow Post

443 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Терехов Олег
    Ткач ворюга с охренительным стажем и размахом"Однорукие бандит...
  • Терехов Олег
    Вот пидоры творят что хотят., подобное творится и на Сахалине, в частности Восточная Горнорудная компания в связке с ...Поляна не выдержи...
  • Юрий Во
    Если эта система "исправно" работала еще до Путина - то ПОНЯТНО почему развалился СССР.  Понятно, историческая память...Коробки из-под об...

Рольф, Трамп, Фукс: магическое заклинании применили к автодилеру

Рольф, Трамп, Фукс: магическое заклинании применили к автодилеру

Кажется, острая тема идет на спад, ведь судьбу компании горячо обсуждали, начиная с 2020 года. И то, что такая крупная компания перешла в ведение Росимущества - это благо для государства, поскольку автодилера пытались банкротить в интересах так называемых "вечных чекистов".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх