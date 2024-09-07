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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-вратарь «Зенита» Васютин о фанатах: «Раньше весь «Петровский» вставал с шарфами. Сейчас многие даже не могут исполнить гимн клуба. Разница колоссальная»

Этим летом вратарь перешел из «Зенита» в «Акрон». – Атмосфера без «Виража», конечно, ужас. – Ты же сам написал: как в театре.

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