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ДумаТВ

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Говырин заявил, что с 1 сентября работа по договорам ГПХ получит более полный страховой учёт

Говырин заявил, что с 1 сентября работа по договорам ГПХ получит более полный страховой учёт

Работа по договорам ГПХ с 1 сентября получит более полный страховой учет. Как сообщил RT  член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин («Единая Россия»), заказчики будут передавать в Социальный фонд сведения о том, предусмотрена ли договором уплата взносов на страхование от несчастных случаев.

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