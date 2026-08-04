Говырин заявил, что с 1 сентября работа по договорам ГПХ получит более полный страховой учёт

Работа по договорам ГПХ с 1 сентября получит более полный страховой учет. Как сообщил RT член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин («Единая Россия»), заказчики будут передавать в Социальный фонд сведения о том, предусмотрена ли договором уплата взносов на страхование от несчастных случаев.