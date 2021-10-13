Жилые дома со встроенными персональными огородами начнут строить в России

В России появятся жилые дома со встроенными персональными огородами. Первое такое здание планируется начать строить в Самаре в 2024 году, сообщил ведущий эксперт рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Михаил Чарный.
В России появятся жилые дома со встроенными персональными огородами. Первое такое здание планируется начать строить в Самаре в 2024 году, сообщил ведущий эксперт рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Михаил Чарный.
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