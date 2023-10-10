В халатности и подлоге обвинили чиновника из Бердска за аварийные деревья

По версии следствия, 39-летний чиновник не исполнял свои служебные обязанности по содержанию зеленых насаждений и представил подложные акты об их обследовании уже после несчастного случая на одной из улиц Бердска.
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