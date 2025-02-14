Steigan: Норвегия должна выйти из НАТО и восстановить отношения с Россией Норвегия должна выйти из НАТО и стать мирной страной, пишет Steigan.
Вся проблема в НАТО — мы должны выйти из альянса!
Комментарии
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ШН
Шеин Никита
Ты прав, Олаф! Только твои норвежские начальники думают иначе!
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4 час.
Eduard
НАТО это гарантия войны на 100%! К оюороне она отношение сомнительное имеет,потому что:"Кто попытается напасть на 28 стран НАТО?" и даже больше стран!
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2 час.
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