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ФИФА призвала участников ЧМ-2022 концентрироваться на футболе, а не на политике: «В Катаре будут рады всем»

ФИФА попросила участников ЧМ-2022 концентрироваться на футболе, а не на политике. Как сообщает Sky Sports, президент ФИФА Джанни Инфантино и генеральный секретарь организации Фатма Самура написали сборным-участникам турнира письмо.

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